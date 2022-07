Giovani ‘accampati’ per i Twenty One Pilots, Lista Civile: “La città è diventata un bivacco”

Centinaia di giovani affollano da ieri sera (7 luglio) il centro storico per riservarsi un posto in prima fila al concerto dei Twenty One Pilots che hanno scelto proprio il Lucca Summer Festival per l’unica tappa italiana del tour internazionale.

In molti di loro si sono accampati in corso Garibaldi, e nelle vie limitrofe, per mantenere il posto di distanza dai cancelli d’ingresso di piazza Napoleone ‘guadagnato’ al momento dell’arrivo in città. Non era quindi raro oggi, passeggiare per il centro storico e notare ragazzi e ragazze adagiati in fila lungo i marciapiedi. Una situazione che non è sfuggita a Lista Civile, che ha denunciato il “bivacco” sui social.

“Il centro della città è diventato un bivacco – affermano dalla civica -. Non si capisce perché i ragazzi stiano sdraiati in luoghi malsani e sudici; potrebbero stare più comodi sui prati delle Mura. A parte questo, sembra evidente come non mai la carenza di luoghi di aggregazione e l’insufficienza di strutture per l’igiene personale”.