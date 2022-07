Giunta Pardini, gli incontri slittano di qualche ora: di sabato i summit decisivi per definire la squadra

Giunta Pardini, ultime limature prima dell’annuncio. Sta prendendo forma, ogni giorno che passa, la squadra di governo che dovrebbe accompagnare il neosindaco per il prossimo quinquennio.

Per impegni istituzionali del primo cittadino, però, sono slittati di qualche ora gli incontri in programma con i partiti e le liste civiche della maggioranza che si appresta a governare la città. Il nodo gordiano rimane quello della rappresentatività. Uno degli ultimi temi emersi è quello della collocazione politica di Luciano Fazzi, il ‘tecnico’ cui Mario Pardini vorrebbe affidare le chiavi del bilancio della città.

Luciano Fazzi, infatti, in una prima idea di squadra fatta dal primo cittadino avrebbe dovuto riempire una delle caselle destinate a Fratelli d’Italia, in quanto sì indipendente nella giunta senese di De Mossi, ma molto vicino all’onorevole del partito della Meloni, Giovanni Donzelli. Ma questa collocazione non sarebbe stata condivisa proprio da Fratelli d’Italia che punterebbe ad avere tre iscritti al partito fra gli assessori, a maggior ragione se dovesse, come pare ormai probabile, rinunciare al ruolo di vicesindaco.

Ma la questione dei tre assessori in quota Fdi è destinata a riaprire le discussioni sia in casa Lucca2032, che così sarebbe ‘costretta’ a rinunciare a un suo posto per fare spazio all’assessore tecnico e, forse, pure alla presidenza del Consiglio per ‘tener buona’ la Lega, che vorrebbe una rappresentatività più elevata stante il 6,6% di consensi elettorali.

Delle due l’una, dunque: o Fratelli d’Italia, risolvendo anche i suoi dissidi interni fra diverse anime, fa un ulteriore passo indietro, accetta Fazzi come assessore di area e mette in campo uno fra Buchignani, Martinelli e Bruni al fianco di Simona Testaferrata, mantenendo così i due assessori a Lucca2032 (a quel punto con Enrico Torrini in giunta assieme a una fra Consani e Granucci) e la presidenza del Consiglio alla Lega (Minniti o Azzarà, il cui astro sembra in ascesa nelle ultime ore), oppure sarebbe la civica del sindaco ‘per far tornare i conti’ a dover rinunciare a qualche posto per poi rifarsi nell’ottica di un eventuale rimpasto di metà mandato o in sede di assegnazione di altri e prestigiosi incarichi.

Sono, davvero, le ultime schermaglie, prima dell’annuncio della squadra al completo e prima di iniziare a mettere mano ai dossier che si stanno già presentando sul tavolo del neosindaco, dalla viabilità al commercio, oltre alle emergenze legate alla sanità e alla siccità incombente, con le conseguenti ricadute sull’economia.