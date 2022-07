Torna in due piazze della città il festival ‘L’Augusta – La fortezza delle idee”

Un appuntamento in piazza del Giglio e tre in piazza della Cittadella. Torna anche quest’anno il festival L’Augusta – La fortezza delle idee organizzato dall’omonima associazione vicina a Difendere Lucca.

Primo appuntamento il 13 luglio, il giorno in cui verrà annunciata la giunta, in piazza del giglio con Lucca Capitale – Prospettive per il Rinascimento di una città. Dalla politica locale alla politica estera con l’appuntamento Dentro il labirinto – Dall’Ucraina alla crisi energetica del 19 luglio; il 26 luglio si parla invece di politica nazionale con Nuove sintesi – Quale futuro politico per l’Italia?. Si chiude il 2 agosto con All’alba vincerò – Rendere Puccini profeta in patria, incontro culturale della serie.

Tutti gli eventi, a ingresso libero, si terranno alle 21.