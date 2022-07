Al via la terza edizione del festival L’Augusta: Pardini, Barsanti e Cecchini parlano di ‘Lucca Capitale’

Sarà il neosindaco Mario Pardini a fianco dei due ‘alleati’ Fabio Barsanti ed Elvio Cecchini a inaugurare la terza edizione de L’Augusta – La fortezza delle idee. L’appuntamento è mercoledì (13 luglio) alle 21 in piazza del Giglio con l’incontro dal titolo Lucca Capitale, prospettive per il Rinascimento di una città.

“L’Augusta torna per il terzo anno di fila – commenta il presidente del festival, Iacopo Di Bugno – dopo aver portato a Lucca negli anni passati nomi di livello nazionale, coinvolto centinaia di persone e promosso la diffusione libraria. Mercoledì vogliamo parlare subito del futuro di Lucca. Le elezioni appena passate segnano un cambio, che però la città attende non solo dal punto di vista politico. Per questo abbiamo invitato a parlare Mario Pardini: si tratterà del primo dibattito pubblico da sindaco“.

“Insieme a lui ci saranno Fabio Barsanti ed Elvio Cecchini – continua Di Bugno – che insieme a Pardini hanno costituito la compagine vincente del ballottaggio. Un’unione che rappresenta sicuramente una novità nel panorama politico, ma che ora è chiamata alla prova dei fatti. Per questo chiederemo loro cosa dovrà aspettarsi Lucca nei prossimi cinque anni e quale visione della città intendano sostenere“.

Gli appuntamenti successivi de L’Augusta si terranno invece in piazza Cittadella, all’angolo con via San Paolino. Il 19 luglio si parlerà di

politica internazionale (Ucraina e crisi energetica), il 26 luglio di politica nazionale e il 2 agosto di cultura. Quest’ultimo appuntamento

verrà incentrato sulla figura di Giacomo Puccini e il suo rapporto con Lucca.

Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio Whatsapp al numero 380.1481747.