Criticità ospedali, Zucconi (Fdi): “L’Asl continua a negare l’evidenza”

“Quella degli ospedali è una criticità che in provincia di Lucca ci portiamo dietro da troppo tempo, non è ammissibile che al giorno d’oggi non si riesca a trovare una soluzione per un comparto fondamentale come quello sanitario. Il dubbio è che non la si voglia trovare per non ammettere le proprie responsabilità”. A parlare il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi.

“La politica sanitaria della sinistra toscana ha utilizzato sempre un solo metodo, quello dei tagli alla sanità e oggi ne paghiamo tutti le conseguenze: mancanza di personale medico e infermieristico, di macchinari, strutture fatiscenti, reparti che chiudono, altri che vengono accorpati, recando inevitabilmente un danno sia al personale sanitario che lavora in questo settore, sia ai cittadini, che ricevono una pessima assistenza sotto tutti i punti di vista. Ma quello che sconcerta maggiormente è il fatto che all’interno dell’Asl non si trovi nessun interlocutore disposto a risolvere il problema, anzi arrivano addirittura a negare l’evidenza, aumentando la distanza fra lavoratori e dirigenza e dando l’impressione di essere una vera e propria presa di giro, come hanno più volte sottolineato il presidente dell’Ordine dei medici Umberto Quiriconi e l’Ordine delle professioni infermieristiche – conclude Zucconi -. Fratelli d’Italia non smetterà di evidenziare il grave deficit del nostro sistema sanitario, sia provinciale che regionale e come parlamentare porterò le istanze anche a Roma: il diritto alla salute viene prima di ogni cosa”.

Lo dichiara il capogruppo FDI in Commissione Turismo e Attività Produttive della Camera, Riccardo Zucconi