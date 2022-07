È Marco Martinelli il nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia

“Marco Martinelli guiderà Fratelli d’Italia nel Comune di Lucca”. Ad annunciarlo il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, sentiti il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fdi onorevole Giovanni Donzelli e il coordinatore regionale Fabrizio Rossi.

“L’elezione di Mario Pardini a sindaco di Lucca e la vittoria del centrodestra hanno visto Fratelli d’Italia protagonista, con oltre 4000 voti di lista di cui 1900 preferenze, traino della coalizione. Partito più che mai unito nel supportare l’azione amministrativa di Pardini – sottolinea Giannoni – Martinelli ha da sempre rappresentato una figura di riferimento nel panorama politico lucchese essendo stato eletto per tre legislature consecutive in consiglio comunale risultando il consigliere più votato di tutta la coalizione di centrodestra nella precedente legislatura. Grazie all’esperienza maturata prima sui banchi della maggioranza (con Favilla sindaco) e poi su quelli dell’opposizione, Martinelli è un profondo conoscitore della macchina amministrativa. Ringraziamo per l’opera svolta il commissario uscente. Il partito torna a strutturarsi per affrontare le sfide del governo della città e le elezioni politiche del prossimo anno”.

“Ringrazio il coordinatore provinciale, il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fdi onorevole Giovanni Donzelli, il coordinatore regionale Fabrizio Rossi e tutti gli organi di partito per questa nomina. Hanno creduto in me, sono certo di ricambiare la loro fiducia con l’impegno e il lavoro quotidiano che metterò al servizio della comunità di Fratelli d’Italia, dell’amministrazione comunale e della città di Lucca”, ha commentato Martinelli.

“Nelle prossime ore incontreremo il sindaco Pardini per un confronto sulla compagine di governo cittadina, che verrà annunciata dallo stesso sindaco nei prossimi giorni”, riferiscono Giannoni e Martinelli.

Una nomina, questa, che potrebbe anche significare lo sblocco dello stallo proprio all’interno del partito della Meloni a livello comunale: potrebbe rappresentare, insomma, il via libera alla terna Buchignani (che era il commissario comunale in carica), Testaferrata, Bruni per la giunta comunale e Lido Fava capogruppo in Consiglio, cosa che permetterebbe di sistemare tutte le altre pedine dello scacchiere della squadra di governo di Mario Pardini.