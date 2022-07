Sarà il giovane dem Vincenzo Alfarano a presiedere il primo Consiglio dell’era Pardini

Spetterà al giovane dem Vincenzo Alfarano l’onore e l’onere di presiedere il primo consiglio comunale dell’era di Mario Pardini.

È l’avvocato 27enne infatti a essere il consigliere eletto con più preferenze all’interno del partito più votato durante la chiamata alle urne del 12 giugno scorso, il Pd. A lui il compito, quindi, come da regolamento, di far da garante della democrazia nella seduta che si terrà giovedì sera (14 luglio) alle 20,30 in presenza a palazzo Sani.

Eletto con 446 preferenze Alfarano – che siederà tra i banchi dell’opposizione – è da sempre volontario radicato e vicino al suo quartiere natale di Sant’Anna, dove svolge attività di educatore di bambini e ragazzi giovani, nonché di supporto alle persone anziane, collaborando con la Caritas e l’associazione La Finestra, di cui è anche presidente.

“Alla mia prima esperienza politica da rappresentante delle istituzioni – commenta Alfarano – sarà per me doppiamente emozionante entrare nell’aula del Consiglio e potermi sedere dove cittadini illustri hanno presieduto prima di me l’assemblea. Quella di giovedì sarà senz’altro una serata che ricorderò negli anni a venire”.