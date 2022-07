Via Cavour invasa dagli storni, Ricci (FI): “Problema da risolvere con urgenza”

Storni in eccesso in via Cavour. A segnalare il problema è il neoconsigliere comunale di Forza Italia, Giovanni Ricci.

“Da tempo – dice – si segnalano problemi. Mi sono recato nell’area e ho notato di persona che la situazione è divenuta insostenibile per chiunque parcheggi sotto i tigli di fronte la questura. Ogni volta infatti ci si ritrova con una bella sorpresa sulla vettura e a volte anche sui vestiti. È necessario un rapido intervento di installazione di dissuasori per volatili nell’area, in modo da provare a limitare il fenomeno, principalmente per chi frequenta i marciapiedi o chi parcheggia negli stalli ma anche per chi aspetta semplicemente di prendere l’autobus non può rischiare tutte le volte di ritrovarsi qualche spiacevole bisogno”.

“Non è sicuramente un bel biglietto da visita anche per chi arriva nella zona – prosegue Ricci – molto vissuta dato che attraversata giornalmente dai turisti diretti in centro storico. Questo problema era già stato segnalato alla precedente amministrazione che non ha fatto nulla per provare a risolverlo. Con il nuovo sindaco Pardini interverremo tempestivamente per sistemare la questione”.