Bivacchi sotto il loggiato di Palazzo Pretorio. Minniti: “Metteremo mano al regolamento di polizia urbana”

Piazza San Michele, una questione che l’amministrazione appena insediata ha intenzione di affrontare al più presto.

In questi mesi, infatti, sono stati numerosi i fatti di cronaca che hanno interessato la zona, centro della movida lucchese e anche biglietto da visita per la città. Da un po’ di tempo, in particolare, la piazza è un luogo in cui sono stati segnalati episodi di degrado che, in alcuni casi, sono sfociati in veri e propri atti di violenza.

Che la zona sia diventata luogo di ritrovo e bivacco da parte di alcune persone, è cosa risaputa. Che alcuni, assidui frequentatori del luogo, siano anche già stati colpiti da daspo urbano, è anch’esso arcinoto. Nonostante ciò la situazione negli ultimi tempi non è mai cambiata.

L’area del loggiato di palazzo Pretorio, in particolare, è sempre stata utilizzata per eventi e ad oggi la sicurezza non appare sempre adeguata al loro svolgimento. In questi giorni, dall’1 luglio al 31, proprio sotto al loggiato si svolge l’evento ExtraLucca – Summer edition e in molti hanno segnalato persone che, spesso ubriache, utilizzano l’area per bivaccare. La nuova amministrazione comunale si dice pronta a rispondere tempestivamente alle numerose segnalazioni pervenute.

“La situazione in piazza san Michele è nota da molto tempo e comunque ci sono arrivate numerose segnalazioni – dichiara il neossessore alla sicurezza, Giovanni Minniti – Piazza San Michele è una vetrina importante per la città, è una piazza amata dai lucchesi ed un biglietto da visita per i turisti. Il loggiato di palazzo Pretorio è utilizzato anche per eventi, adesso c’è ad esempio un bel salottino con degustazione di olio e prodotti lucchesi. A pochi metri però, si verificano dei bivacchi anomali. Noi ci siamo messi subito d’impegno per risolvere il problema. Ci stiamo insediando in questo momento, però abbiamo intenzione di dare subito una risposta e mettere mano ai vari regolamenti comunali di polizia urbana, per risolvere una volta per tutte il problema”.

“Come ho già detto – conclude Minniti – piazza San Michele è un biglietto da visita per la città e deve tornare quella vetrina di un tempo, mettendo mano ai regolamenti comunale si risolverà il problema anche se si dovesse ripresentare in altre zone della città”.