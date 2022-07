L’ex assessore Riccio: “Pardini ha scelto una squadra di ottimo livello”

A far gli auguri alla nuova giunta di Lucca anche Domenico Riccio, amministratore della città per oltre vent’anni, prima come consigliere comunale di opposizione e poi, per quasi otto anni, vicesindaco all’epoca di Pietro Fazzi.

“Desidero rivolgere un in bocca al lupo al sindaco e alla nuova giunta di Lucca – scrive Riccio – Mario ha fatto un buon lavoro: gli assessori e i consiglieri delegati sono tutti di ottimo livello ed hanno le capacità per gestire al meglio, insieme col sindaco, il comune ed affrontare e risolvere, in un difficile momento, i problemi della città e dei cittadini”.