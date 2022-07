Ags: “Una giunta da manuale Cencelli”

Il movimento Ambiente e Giustizia sociale passa all’attacco dell’amministrazione Pardini e critica la scelta della nuova giunta. “Durante la campagna elettorale ci hanno detto che Lucca andava liberata da un vecchio modo di governare, da parte dell’amministrazione di Centro-Pd e che ci avrebbe pensato il nuovo sindaco di destra Mario Pardini. Così oggi siamo in presenza del primo atto di governo con la definizione dei componenti della giunta e molti si aspettavano di vedere da subito un cambiamento che andasse a valorizzare le competenze, i meriti, le professionalità. Ed invece ancora una volta siamo in presenza del perfetto manuale Cencelli, basato non sulle professionalità, competenze e capacità delle persone, ma sulla regola che prevede un Assessore ogni due consiglieri o frazione di uno, ottenuti dalle varie liste partitiche e civiche”.

“Abbiamo così – si osserva in una nota – la nuova giunta che sarà composta: da Fratelli d’Italia che avrà 3 assessori, Difendere Lucca di Barsanti ex CasaPound che avrà 2 assessori, la lista di Pardini Lucca 2032 che avrà 2 assessori, la Lega che avrà 1 assessore, Forza Italia-Udc che avrà 1 assessore. Naturalmente ci sarà lo stesso manuale Cencelli nella spartizione delle presidenze e dirigenze varie nelle Aziende Partecipate del Comune di Lucca.. Ma la cosa più eclatante riguarda la figura del vice sindaco che di norma è soltanto una figura di rappresentanza e non ha nessun potere ma essendo un fatto di immagine lo vogliono fare tutti: così hanno inventato il vice sindaco a rotazione: inizierà Minniti Della Lega, dopo Bruni Fratelli d’Italia, successivamente Barsanti ex CasaPound e così tutti i componenti coalizione di destra, dopo avere fatto una guerra per la carica di vicesindaco, Lucca avrà l’onore di avere tre vicesindaci a staffetta”.