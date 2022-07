Fissata la prima riunione della giunta Pardini. Il sindaco incontra i presidenti delle partecipate

E’ stata la prima uscita ufficiale per la nuova giunta Pardini. Oggi (15 luglio) l’occasione dell’apparizione pubblica della squadra del nuovo sindaco l’ha servita, letteralmente, il maestro d’olio Fausto Borella. Alla presentazione di Extra Lucca Summer edition il primo cittadino si è fatto accompagnare da gran parte della sua squadra.

Ma si è trattato soltanto di un’occasione conviviale. Il vero lavoro comincia lunedì mattina (18 luglio). Alle 9,30 a Palazzo Orsetti è stata infatti fissata la prima riunione di giunta dell’era Pardini.

Dopo la presentazione alla stampa e poi all’assise riunita a Palazzo Santini ieri sera, ora la giunta fa i primi passi nella sua fase operativa. Gli assessori hanno già preso possesso nelle loro sedi e ovviamente hanno iniziato a conoscere gli uffici e i dirigenti che dovranno affiancarli nell’esplicare le proprie deleghe. Lunedì si farà un primo punto, anche in vista del consiglio comunale in cui il sindaco Mario Pardini è chiamato a illustrare le linee guida e le priorità dell’azione di governo.

Intanto, durante la prossima settimana l’inquilino di Palazzo Orsetti incontrerà i presidenti delle società partecipate, per tirare le somme e avere un quadro della situazione nelle municipalizzate. Ciò, anche in vista di eventuali ritocchi alla macchina organizzativa.

Insomma, adesso la squadra di Pardini è pronta a mettersi al lavoro. Prima della pausa estiva ci sarà un altro “scoglio” da risolvere. E’ quello dell’elezione del presidente del Consiglio: ieri sera il candidato del centrodestra a quel ruolo, Enrico Torrini, non è riuscito a centrare il quorum per un solo voto ma è possibile che durante la prossima seduta, con la seconda votazione si arrivi alla fumata bianca. Al netto dei franchi tiratori che potrebbero essere in agguato.