Al festival L’Augusta secondo incontro sulla guerra in Ucraina

Guerra con le armi, guerra attraverso le risorse energetiche: il secondo appuntamento dell’edizione 2022 del festival organizzato da L’Augusta-la Fortezza delle idee tratterà delle attuali emergenze mondiali con una serata non casualmente titolata Dentro il labirinto. A parlare di Ucraina ma anche di crisi energetica saranno Fausto Biloslavo, Marco Bertolini e Gian Piero Joime, a partire dalle 21 di martedì (19 luglio) in piazza Cittadella (lato via San Paolino).

“Dopo il successo della prima serata – spiega il presidente de L’Augusta Iacopo Di Bugno – dedichiamo il nostro secondo appuntamento a un tema che sta influenzando la vita di tutti noi e lo facciamo come sempre con relatori che sono vere e proprie autorità nei rispettivi campi. Sarà un’occasione per capire meglio le dinamiche, spesso manipolate, della guerra in Ucraina ma anche per prendere coscienza delle gravi conseguenze nel campo energetico che stanno provocando le scelte dell’Occidente, Italia per prima”.

Fausto Biloslavo è il corrispondente di guerra italiano che ha descritto di persona il maggior numero di conflitti ed è reduce proprio da un reportage dalle zone di guerra in Ucraina. Collabora con Il Giornale Panorama, Tg5, Studio Aperto, Tgcom24, Sky Tg24. Nel corso della serata presenterà il suo ultimo libro “Ucraina, nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa”.

Gian Piero Joime è docente di economia dell’ambiente e del territorio. Consigliere scientifico del polo della mobilità sostenibile dell’Università La Sapienza di Roma. Ha svolto attività di studio per diversi centri di ricerca italiani e internazionali ed è autore, e coautore, di diversi saggi.

Marco Bertolini è un generale italiano in ausiliaria, già comandante del Comando operativo di vertice interforze e della Brigata Folgore, Presidente dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia dall’aprile 2017.