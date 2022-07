Dalla crisi di governo alla guerra, il senatore Mallegni ospite al Caffè della Versiliana

Sarà Massimo Mallegni l’ospite degli Incontri al Caffè della Versiliana di domani (17 luglio) alle 18,30.

Si vota o non si vota? Le elezioni paiono più vicine ma il pressing su Draghi per convincerlo a restare prosegue. Come finirà la suspance della politica italiana? Di questo, della crisi grillina, del futuro del centrodestra (Berlusconi, Salvini, Meloni) e del centrosinistra, dell’autunno che aspetta gli italiani mentre la guerra in Ucraina prosegue, parleremo con il senatore, coordinatore regionale di Forza Italia e vice presidente gruppo Fi al Senato Massimo Mallegni, intervistato dal giornalista Massimiliano Lenzi.

