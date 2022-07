L’assessore al turismo accoglie in prima persona i visitatori in arrivo in città. E’ l’iniziativa di Remo Santini che questa mattina (16 luglio) si è recato al centro informazioni e accoglienza in piazzale Verdi “ad accogliere personalmente”, ha spiegato, alcuni turisti.

“E nei prossimi giorni – annuncia – farò altrettanto nelle altre strutture. Voglio ascoltare e condividere le emozioni di chi si appresta a scoprire la nostra meravigliosa città”. Poi il neo assessore al turismo si è prestato volentieri a dei selfie. “Vi presento – ha scritto postando le immagini su Facebook – Doriana Gobbi e Enzo Russo dal Friuli, Maddalena e Patrizia che giungono da Cambridge. Sono convinto che si innamoreranno perdutamente di Lucca, e mi porterò nel cuore i loro in bocca al lupo per il mio nuovo ruolo di assessore”.