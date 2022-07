Lettera a Draghi, Fdi Lucca prende le distanze: “Si vada alle urne”

Prende le distanze dalla lettera dei sindaci, sottoscritta anche dal primo cittadino Mario Pardini, Fratelli d’Italia di Lucca.

“Fratelli d’Italia – si legge in un post sulla pagina ufficiale di Fdi comunale a firma Riccardo Giannoni, coordinatore provinciale, e Marco Martinelli, coordinatore comunale del partito di Giorgia Meloni – non condivide e prende le distanze dall’appello sottoscritto da alcuni sindaci italiani, tra cui anche il primo cittadino di Lucca Mario Pardini, volto a chiedere un prolungamento del governo Draghi e a scongiurare il ritorno alle urne. Il sindaco deve rappresentare tutti i cittadini, compresi coloro che vogliono legittimamente andare al voto. Come Fratelli d’Italia ribadiamo la necessità di tornare subito alle urne per dare al nostro Paese una maggioranza realmente coesa e forte a sostegno di un presidente del Consiglio e di un Governo che possano operare con tranquillità e responsabilità in un momento delicato e complesso, come quello che anche l’Italia sta vivendo”.