Marcucci: “Lettera a Draghi, la Meloni insulta i sindaci”

E’ polemica a Lucca per la lettera dei sindaci al premier Draghi. Una missiva firmata anche dal primo cittadino Mario Pardini ma da cui, anche a livello locale, si è dissociata Fdi, seguendo la linea di Giorgia Meloni che chiede di andare al voto.

A questa posizione reagisce il senatore del Pd, Andrea Marcucci: “Giorgia Meloni insulta i sindaci che hanno firmato l’appello a Draghi, confermando di essere analfabeta istituzionale. Le ricordo – scrive in un tweet Marcucci – che hanno firmato anche i sindaci del suo schieramento, come i primi cittadini di Venezia, di Lucca, di Asti. Poi soprattutto la leader di Fratelli d’Italia non si dimentichi che le elezioni mettono a rischio il Pnrr, che è fondamentale per i Comuni e i territori. I sindaci che hanno firmato appello affinché Draghi resti in carico fanno solo gli interessi delle città e dei cittadini”.