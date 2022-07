Mazzetti (FI): “Paese fermo per i travagli del M5S”

“Da settimane, nel momento più difficile sul fronte sanitario, economico e geopolitico, il Paese è fermo per i travagli del M5S”. Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia intervenendo sulla crisi di governo.

“Il penultimatum di Conte ieri – prosegue – ha ricordato a tutti noi la grande confusione dei mesi duri del Covid, prima di Draghi. Del resto, non si può chiedere all’antipolitica di avere coerenza politica e responsabilità. Forza Italia è il partito che più di tutti ha lavorato, concretamente, per gli italiani, contribuendo alla soluzione di nodi spinosi come Superbonus, energia, lavoro, cuneo fiscale, sostegno a famiglie e imprenditori, mentre ha rilanciato la sua azione sul territorio. Non temiamo mai il voto ma affossare questo governo significa lasciar precipitare l’Italia nel caos, con ripercussioni soprattutto sul ceto basso e medio. In queste ore, siamo sommersi di appelli di cittadini, imprese, amministratori per chiedere la prosecuzione di questa esperienza di governo. Chi non vuole più contribuire faccia una scelta chiara e lasci lavorare chi, come noi, ha a cuore il bene del Paese e ascolta il mondo reale”.