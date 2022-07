“Draghi resti a Palazzo Chigi”: petizione on line sul sito di Italia Viva

C’è anche una petizione on line per chiedere al premier Mario Draghi di restare.

A riferirlo è il senatore fiorentino Matteo Renzi, che precisa anche che i firmatari hanno già raggiunto quota 90mila.

La petizione è sul sito di Italia Viva.

“Siamo cittadini sconvolti dalla decisione dei grillini di far dimettere Mario Draghi da presidente del Consiglio. Ci sembra una scelta assurda e contro l’interesse degli italiani, specie in un momento così delicato a livello internazionale – si legge nel testo della petizione – Chiediamo a Mario Draghi di tornare a Palazzo Chigi con un programma chiaro su pochi punti da comunicare in Parlamento, senza ulteriori trattative con le forze politiche di maggioranza e con un Governo di persone di sua stretta fiducia. Vogliamo che Draghi guidi l’Italia almeno fino alle elezioni del 2023″.

“Anche a Lucca centinaia di persone hanno firmato la petizione e tutti la possono firmare”, dice il coordinatore locale Alberto Baccini.