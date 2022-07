Lettera pro Draghi, Difendere Lucca e alleati: “Pardini non caschi nei tranelli del Pd”

Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca-Italexit con Paragone intervengono in modo congiunto sulla crisi di governo. “Draghi non ci rappresenta, e contestiamo il congelamento della democrazia avvenuto in Italia. Il governo non ha saputo dare risposte concrete al paese e le elezioni paiono essere un problema solo per i potentati internazionali che hanno suggerito Draghi”.

“La politica italiana è stata di fatto commissariata – continua la nota – e i cittadini devono sorbirsi governi espressione solo di giochi di palazzo. Il popolo italiano ha ancora il diritto di voto? Se sì, nessuno deve avere paura che venga esercitato. A maggior ragione davanti a ‘illuminati’ governi tecnici che non hanno saputo comunque gestire l’emergenza sanitaria se non con misure ricattatorie nei confronti di cittadini e lavoratori, non hanno un reale peso a livello internazionale e rispondono ad interessi lontani da quelli nazionali”.

“Per quanto riguarda la lettera che alcuni sindaci italiani hanno siglato in favore di Draghi – conclude la nota – si tratta di una propaganda inutile. Chiediamo al primo cittadino di Lucca di non cascare in tutti i tranelli che il Pd metterà davanti, in modo da non farsi dettare l’agenda dalla sinistra appena sconfitta alle urne. Invitiamo Mario Pardini anche a prendere atto delle diverse sensibilità dell’elettorato che lo ha premiato al ballottaggio, al cui interno una consistente parte contesta Draghi e il suo governo”.