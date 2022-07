Europa Verde Lucca: “Sì alla mozione per l’istituzione del fondo anti-crisi”

“Come Europa Verde – Verdi Lucca sosteniamo la mozione presentata dai gruppi consiliari di opposizione riguardo all’istituzione di un fondo anti-crisi di 2 milioni di euro, sfruttando l’avanzo di 12 milioni di euro lasciato dalla precedente amministrazione”. Così i coportavoce lucchesi Luca Fidia Pardini e Marta Glenda Lugano.

“Questa misura – dicono – è necessaria per tamponare la precaria situazione di molte famiglie, sempre più vicine alla soglia di povertà a causa del caro vita. Ci preme però sottolineare che questa mozione, che auspichiamo venga approvata, non può rimanere una misura una tantum: c’è bisogno di politiche strutturali di redistribuzione economica tra i ceti sociali più abbienti e quelli meno abbienti, di sostegno alle piccole attività di artigiani e commercianti, che costituiscono la spina dorsale dell’economia e dell’identità lucchese e vengono sempre più soppiantati dalle grandi catene di distribuzione. Non è un caso che l’astensionismo abbia toccato quasi il 60% all’ultima tornata elettorale: crediamo che per combattere questo scollamento tra la classe politica e la parte più debole della popolazione, sempre più presa da altri problemi, come la stessa sopravvivenza, sia necessario tornare ad ascoltarla e a sostenerla non solo dal punto di vista economico, ma anche con servizi ad essa vicini: trasporto pubblico, ambienti scolastici confortevoli, luoghi di aggregazione aperti ed inclusivi sul territorio, valorizzazione della sanità pubblica nelle singole frazioni”.

“Speriamo davvero – concludono Pardini e Lugano – che l’approvazione di questa mozione sia solo il primo atto della realizzazione di politiche più attente e vicine alla popolazione lucchese, a chilometri zero”.