“Liberamente lucchesi”, nasce un nuovo movimento centrista con Veronesi

Un raggruppamento di “liberamente lucchesi” attorno ad Alberto Veronesi. E’ una nuova formazione politica che vedrà la luce a settembre attorno alla figura dell’ex candidato sindaco. E che mira a far sorgere un raggruppamento di centristi e moderati.

“Al di là del merito delle iniziative di Mario Pardini, che possono anche essere discutibili, come il sostegno a Draghi, noi riteniamo che sia estremamente positivo che il sindaco sia libero e indipendente da qualsiasi partito, da qualsiasi schieramento, nella formulazione del proprio giudizio. Vi è a Lucca – sottolinea Veronesi – un’area di cittadini liberi, centristi, moderati, pensanti, che valutano le persone e i programmi, che pensano con la propria testa e non con la testa di Calenda, che sono stati fondamentali per la vittoria di Mario Pardini alle elezioni del 26 giugno”.

Attorno a questa “Lucca libera e moderata”, come viene definita, non si è fermata in questi caldi giorni estivi la attività di incontri, cene, riunioni che Alberto Veronesi ha avuto con candidati ed elettori fortemente delusi da Calenda e alla ricerca di un centro moderato e libero che avrà una importante interlocuzione anche con autorevoli esponenti politici di Viareggio.

“Sono lieto di annunciare – afferma al riguardo Veronesi – che a settembre incardineremo una iniziativa per rappresentare tutti quei liberamente lucchesi che sentono di potersi riconoscere in un progetto politico moderato e autenticamente centrista, slegato da ipotetici quanto fantasiosi campi larghi. Il teatrino cui stiamo assistendo in questi giorni, anche a livello nazionale, di un’area attorno ad un Pd servitore di due padroni, non fa che confermare la necessità di un’area liberamente centrista. Avremo interlocuzione con partiti di carattere nazionale e faremo le nostre scelte, per un nuovo raggruppamento che avrà lo scopo di valutare, di consigliare, esortare ed eventualmente elogiare o criticare l’operato di Pardini e della sua giunta, che proprio a questo raggruppamento devono tanta parte della loro vittoria. Nello stesso tempo si comincerà a gettare un occhio e un orecchio anche ai tanti ‘liberamente toscani’ che, nell’area libera e moderata, si sentono di poter dare un giudizio sulle vicende regionali”.