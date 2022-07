Martinelli e Fantozzi (Fdi): “Siccità, si diano risposte agli abitanti del Morianese”

“Gli imprenditori agricoli del Morianese sono preoccupati e arrabbiati, il Consorzio bonifica non dà loro risposte mentre la siccità si sta portando via i loro raccolti, perché l’acqua arriva loro centellinata? A seguito di molte segnalazioni circa il non corretto utilizzo dei caserattini per l’irrigazione dei campi, abbiamo interessato il comando della polizia municipale di Lucca”.

Così il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione sviluppo economico e rurale, ed il coordinatore comunale di Fdi a Lucca Marco Martinelli, che proseguono: “Ci sono addirittura zone che ancora non hanno visto l’acqua durante l’estate. I danni sono già ingenti e aumentano giorno dopo giorno. Gli agricoltori ci riferiscono che l’acqua va via inspiegabilmente, che l’accesso sarebbe a rotazione ma questo non avviene perché mancano controlli”.

“Non sanno più come irrigare – concludono Fantozzi e Martinelli – La Regione Toscana, per quelle che sono le sue competenze, dovrebbe mettere in campo adeguati sostegni per il mondo agricolo, già gravato dagli effetti della guerra in Ucraina, con rincari spropositati per energia e carburanti”.