Riformisti per IV sostengono l’appello per Draghi: “M5S danno per il Paese”

Matteo Renzi ha lanciato un appello perché Mario Draghi resti a capo del governo italiano, fino alle elezioni del prossimo anno.

“I Riformisti per Lucca Viva – spiega Francesco Colucci – sostengono questa petizione per Draghi, che è quasi arrivata a centomila firme e invitano tutti a sottoscriverla su questo sito (clicca qui). I Grillini si sono dimostrati per l’ennesima volta un danno per l’Italia e gli italiani: ogni loro iniziativa in questi anni si è dimostrata assurda, fallimentare e nociva”.

“Spiace che il Pd abbia definito Conte punto di riferimento fortissimo dei progressisti e consideri i grillini e il loro schieramento con Pd-Leu una prospettiva politica per le prossime elezioni. I Riformisti – spiega Colucci – esprimono apprezzamento per l’iniziativa del sindaco di Lucca, Mario Pardini, a sostegno dell’appello dei sindaci italiani, perché Mario Draghi continui a governare l’Italia, fino alle elezioni, previste fra pochi mesi. Quattro anni fa il 33% degli italiani annebbiati da proposte populiste votò i grillini, impreparati e pericolosi: ora se ne vedono le conseguenze. Oggi oltre il 20% vorrebbe votare la Meloni dimostrando che la passione degli italiani per farsi prendere per il naso da proposte populiste e persone impreparate permane immutata”.