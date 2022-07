Emergenza roghi, Raspini chiama Pardini: “Disponibili a dare una mano”

Lucchesia piegata dai roghi, il consigliere comunale del Pd ed ex candidato sindaco Francesco Raspini chiama il sindaco Mario Pardini offrendo la collaborazione di tutta l’opposizione nel momento di emergenza.

“La situazione – spiega Raspini – è evidentemente molto seria. Gli incendi non si fermano, c’è odore di bruciato in tutta la Piana di Lucca, alcuni cittadini sono stati evacuati da casa loro, la Bretella è chiusa da ieri. E per giunta tutto questo accade in contemporanea con i concerti sugli spalti con la circonvallazione chiusa per due giorni”.

“In questo contesto a nome dei gruppi di opposizione – prosegue – ho chiamato il sindaco Mario Pardini per manifestare tutta la nostra disponibilità alla collaborazione, per quanto in nostro potere, in un momento così critico. Ci siamo permessi di dare alcuni suggerimenti forti dell’esperienza di questi anni, come ad esempio la divulgazione delle informazioni attraverso il canale Telegram della protezione civile e attraverso la pagina Fb del Comune di Lucca (che hanno rispettivamente 6 mila e 27mila follower) per una maggior capillarità e tempestività delle informazioni alla popolazione, essenziali in ogni emergenza”.

“Lucca è una e tutti noi ne siamo amministratori a prescindere dalle appartenenze – commenta -. Sindaco, conti pure su di noi per quello che ritiene opportuno in questo difficile momento”.