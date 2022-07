Pierini contro Giani: “Si dimentica del ruolo fondamentale dei vigili del fuoco”

“Non si continui a tagliare i fondi all’antincendio boschivo”. E’ il messaggio che il consigliere comunale ed ex vigile del fuoco, Stefano Pierini, invia al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dopo la devastazione sulle colline di Massarosa.

Pierini passa all’attacco del governatore: “Caro presidente Giani – scrive -, da ex vigile del fuoco non riesco ad ascoltare le sue interviste sull’incendio che sta distruggendo il nostro territorio. Vorrei ricordarle che i vigili del fuoco sono il punto di riferimento dei cittadini, anche se il bosco non è di loro competenza, sono i primi ad essere chiamati ed i primi a prodigarsi per lo spegnimento, la flotta aerea dei Canadair sono parte integrante del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma lei se ne appropria e nella sua intervista dice che ci sono anche i vigili del fuoco a salvaguardia delle abitazioni, come fossero l’ultima ruota del carro. Sono molto indignato per quello che è stato affermato, ma orgoglioso dei miei ex colleghi che come sempre quando ci sono interventi importanti come questo, sono rientrati al lavoro fuori dal turno di servizio, inoltre sul posto ci sono vigili del fuoco provenienti da tutta la Toscana e da alcuni comandi del nord Italia. Presidente Giani, nelle convenzioni che stipula per l’antincendio boschivo abbia un occhio di riguardo ai professionisti del soccorso e non continuare a tagliarli i fondi. Come cittadino sono al fianco della popolazione che è coinvolta in questo disastro”.