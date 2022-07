Rogo ancora non domato: il Pd annulla la festa dell’Unità alla Gulfa

Sarebbe stata in programma da domani (21 luglio) fino al 24, la festa dell’Unità alla Gulfa, nel comune di Massarosa. Ma è stata annullata a causa del rogo devastante ancora non domato.

“A causa il protarsi dell’incendio nel comune di Massarosa, che ha devastato le colline e costretto all’evacuazione intere famiglie, incendio di proporzioni mai verificatesi in Versilia, il Pd della Versilia, guidato da Riccardo Brocchini, in accordo con la segretaria comunale di Massarosa, Alessandra Gori, e con tutti i soggetti coinvolti, ha deciso di annullare la Festa dell’Unità – spiega il partito -. La manifestazione doveva aprire domani per protrarsi fino a domenica compresa, ma la situazione del Comune ancora oggi in piena emergenza, non permette di svolgere con serenità il programma di incontri politici e culturali previsto, nonché di attivare le cucine e l’intrattenimento”.

Il Pd ringrazia tutti coloro che si erano impegnati per l’organizzazione della festa, ringrazia tutti i relatori e le relatrici che avevano dato la disponibilità per gli incontri, sperando di poter recuperare la manifestazione in un prossimo futuro.