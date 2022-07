Comune, martedì il secondo Consiglio: in apertura le comunicazioni sull’emergenza incendi

Si è tenuta stamani (21 luglio) la prima conferenza dei capigruppo del consiglio comunale, all’interno della quale sono stati stabiliti i punti del giorno che saranno discussi nella prossima seduta, fissata per il prossimo martedì 26 alle 20,30 a Palazzo Santini.

La conferenza è stata guidata dall’attuale presidente del consiglio comunale, il consigliere anziano (così si definisce chi ha ottenuto il maggior numero di voti nel partito di maggioranza relativa) Vincenzo Alfarano alla presenza di tutti i capigruppo delle liste presenti in assise. Nella maggioranza son: Lido Fava per Fratelli d’Italia, Lorenzo Del Barga per Difendere Lucca (gruppo a cui ha aderito anche Giacomo Tosi di Centrodestra per Barsanti), Armando Pasquinelli per la Lega, Alessandro Di Vito per Forza Italia e Udc, Elvio Cecchini per Lista Civile e Stefano Pierini per Lucca 2032. I capigruppo d’opposizione invece sono Francesco Raspini del Pd, Gabriele Olivati per Lucca Futura, anche se oggi è stato sostituito da Lia Stefani, Ilaria Vietina per Lucca è un grande Noi, Daniele Bianucci per Sinistra Con e Valentina Simi per Lucca Civica – Lucca è Popolare – Volt.

“Si è respirato un buon clima di collaborazione – ha detto il presidente del consiglio comunale Vincenzo Alfarano – Il primo punto all’ordine del giorno ha ricevuto il consenso unanime di tutto e riguarderà le comunicazioni sull’incendio che ha interessato anche parte del territorio lucchese. Questo punto verrà discusso prima della votazione del nuovo presidente del Consiglio e dei due vice”.

Gli ordini del giorno del consiglio comunale del 26 luglio, saranno la comunicazione del sindaco Mario Pardini sull’emergenza incendi, l’elezione del presidente del consiglio comunale, l’elezione dei due vicepresidenti del consiglio comunale, la nomina e il compenso del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2022-2025.

Poi si passerà alle prime pratiche concrete: i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di tre torri faro allo stadio di Porte Elisa e la ratifica della variazione alle previsioni di competenze e cassa del bilancio di previsione 2022-2024 deliberata dalla giunta uscente a giugno scorso.

Rimandato alla prossima conferenza dei capigruppo, la discussione sulla composizione delle commissioni, dopo che sarà eletto il nuovo presidente del consiglio comunale. Emergono, però, le prime indiscrezioni che vedrebbero la richiesta di Fratelli d’Italia della guida delle commissioni legate alle deleghe dei propri assessori (per intendersi principalmente bilancio e lavori pubblici). Ma ci sarebbe anche un tentativo di dialogo da parte dell’opposizione per un modello di guida bipartisan dei lavori degli organismi consiliari, per riservare qualche presidenza anche alle minoranze. Una richiesta, però, che sembra destinata ad essere respinta al mittente.