Roghi in Versilia, Montemagni: “In momenti come questo si capisce ancora di più il valore dei volontari”

“Con la speranza che il vasto incendio in Versilia, particolarmente devastante nel territorio di Massarosa, venga definitivamente domato, voglio esprimere la mia piena riconoscenza a tutti coloro che da giorni stanno contribuendo, ognuno per le proprie competenze, a fronteggiare questo terribile rogo”.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e massarosese doc, che prosegue: “In prima fila, come di solito accade, i tanti volontari che sono impegnati sia con gruppi antincendio, sia nella fondamentale opera di accoglienza e sostegno alle famiglie sfollate. Sono in drammatici momenti come questo che si evidenzia ancor di più il valore, umanamente insostituibile ed impareggiabile, rappresentato dal terzo settore”.

“Pur tra mille difficoltà economico-organizzative, determinate, tra l’altro, dal caro carburanti e dai rincari dei costi energetici – conclude – il mondo del volontariato in Toscana si conferma generosamente, lo ribadisco, un comparto basilare anche in casi emergenziali come quello versiliese”.