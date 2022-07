Tetti (Europa Verde): “Maxi rogo a Massarosa, chiediamo pene esemplari”

“La piromania? E’ come un attentato terroristico”. Lo afferma Eros Tetti di Europa Verde Toscana riferendosi al maxi rogo che ha distrutto le colline a Massarosa.

“Apprendiamo dalla stampa, con grosso rammarico, che sono stati individuati degli inneschi che sarebbero alla base dell’incendio scoppiato a Massarosa. Incendio che – ricorda – sta mettendo in scacco tutta la provincia di Lucca per i fumi e mettendo a dura prova tutta la regione oltre, ovviamente, al grande disagio e grave danno procurati alla popolazione locale. E’ il momento di sciogliere ogni dubbio: non è più possibile accettare atti di questo tipo ed oggi, serve paragonare la piromania ad un attentato terroristico, un vero e proprio crimine contro l’umanità. Un bosco per tornare allo stato precedente all’incendio impiega oltre 50 anni, i danni alle aziende agricole locali sono incalcolabili perché si ripercuoteranno negli anni, così come i danni alle abitazioni ed il trauma subito dagli abitanti, infine, non meno importante, il bosco è l’unico vero grande alleato che abbiamo per contrastare la crisi climatica in atto stoccando grandi quantità di Co2, principale gas climalterante”.

“Chiediamo – osserva – pene esemplari e un nucleo investigativo regionale che riesca a prevenire gli incendi, nella fattispecie, apprendiamo sempre dai giornali, che la settimana precedente erano stati trovati degli inneschi nello stesso luogo segnalati da dei ciclisti di passaggio e prontamente disinnescati dai vigili del fuoco. Chiudiamo ringraziando di cuore tutti coloro che sono impegnati, anche rischiando la propria vita, nelle operazioni di spegnimento dell’incendio, nei soccorsi alla popolazione ed agli animali in pericolo e in ogni attività che possa porre fine a questo dramma che sta sconvolgendo la Toscana del nord”.