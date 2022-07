Dalla politica internazionale alla caduta del governo, nuovo appuntamento con il festival L’Augusta

Dal labirinto della politica internazionale al caos della politica interna italiana, giunta allo scioglimento anticipato delle Camere: il terzo appuntamento dell’edizione 2022 del festival organizzato da L’Augusta-la Fortezza delle idee andrà alla scoperta delle nuove sintesi per dare un futuro politico all’Italia in vista delle elezione anticipate di settembre e si terrà martedì (26 luglio), a partire dalle 21, in piazza Cittadella, angolo via San Paolino.

Ospite d’eccezione, Daniele Capezzone, editorialista de La Verità e di Atlantico Quotidiano, nonché volto di punta di molti programmi delle reti Mediaset. In passato ex portavoce di Forza Italia prima e del Popolo delle Libertà poi. Con Capezzone, che sarà intervistato del giornalista e saggista Fabrizio Vincenti, verranno analizzati i motivi della nuova crisi che ha portato alle dimissioni del premier Draghi e più in generale i limiti e le prospettive del sistema politico italiano, un tema al centro delle sue ultime pubblicazioni, a partire da Per una nuova Destra e Delitto alla Farnesina.

“L’Augusta – spiega il suo presidente Iacopo Di Bugno – non si ferma e dopo aver raccolto oltre trecento persone nei suoi primi due appuntamenti interamente autofinanziati, prosegue nella sua operazione culturale, offrendo una nuova serata alla città su un tema quanto mai attuale come quello delle prospettive politiche del nostro Paese. La caduta del governo rappresenta solo l’ultima tappa di un sistema politico che ha bisogno di rigenerarsi e trovare nuove sintesi”. Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio whatsapp al numero +39 380 148 1747