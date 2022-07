Elezioni politiche, partite le manovre per le candidature in provincia di Lucca

Il voto è già dietro l’angolo: lo scioglimento delle Camere dopo la caduta del governo Draghi ha subito messo in modo, anche in Lucchesia, i meccanismi che porteranno a stretto giro all’ufficializzazione delle candidature alla Camera e al Senato.

Il percorso è appena iniziato ma, c’è da scommetterci, i nomi saranno definiti a breve, visto che restano appena due mesi per la campagna elettorale.

Ma c’è un primo scoglio da superare ed è quello della “spartizione” dei posti disponibili, dopo che il taglio dei parlamentari ha portato, per quello che riguarda la Toscana al passaggio da 63 a 36, praticamente un dimezzamento. Di questi, 24 sono posti riservati ai deputati, altri 12 ai senatori. Dei 24 deputati 9 saranno eletti nei collegi uninominali e 15 in quelli plurinominali, ovvero con il sistema maggioritario. Per quello che riguarda i senatori, 4 dovranno uscire dal voto nei collegi uninominali, altri 8 con il proporzionale.

Camera. Nei collegi uninominali quello di Lucca è il numero 3 e comprende tutta la Provincia esclusa la costa, ma vi aggiunge San Marcello Pistoiese, Pescia e Montecatini. Nel proporzionale, il collegio è più ampio e comprende, oltre a Lucca Massa Carrara, Pistoia e Prato..

Senato. Per il collegio uninominale Lucca è nel collegio 3 che comprende Massa Carrara, Pistoia, Prato e la provincia di Lucca meno i tre comuni maggiori della Versilia: Viareggio, Camaiore e Massarosa. Per il proporzionale il collegio è esteso a tutta la Toscana.

Gli scenari. In una situazione tanto composita, la scelta dei candidati sarà decisiva. Alcune investiture sono già date per certe. Per il Pd c’è Andrea Marcucci che punta ad una riconferma, mentre per Forza Italia appare scontata una ricandidatura di Massimo Mallegni. Per lui, fortissimo in Versilia, ci sarà da fare i conti con l’esclusione dal collegio elettorale di Viareggio, Camaiore e Massarosa. Tra i papabili per una candidatura verso la riconferma anche la deputata Deborah Bergamini, sottosegretaria del governo Draghi. Anche Riccardo Zucconi, in casa Fdi, è favoritissimo per una ricandidatura: è il tesoriere del partito nazionale ed è blindatissimo. Ma dopo il successo elettorale nel comune di Lucca, la base di Fratelli d’Italia sarebbe intenzionata ad avviare un confronto per proporre un rappresentante di spicco rappresentativo della Lucchesia.

In casa Pd spunta anche l’ipotesi di una candidatura di Francesca Fazzi, mentre non è del tutto da escludere la possibilità di una discesa in campo dell’ex sindaco Alessandro Tambellini. Ha lasciato Palazzo Orsetti assicurando che si trattava di un addio alla politica, ma l’idea di Roma potrebbe far cambiare idea all’ex primo cittadino.

In casa terzo polo il favorito, per Azione, è il sindaco di Coreglia Marco Remaschi. Si fa strada poi l’ipotesi di una discesa in campo di esponenti della società civile, per il polo del buonsenso.

In casa M5S c’è il senatore uscente Gianluca Ferrara a puntare ad una riconferma. Ci sarà da capire poi cosa farà Gloria Vizzini che ha lasciato i grillini. Nel Pd, invece, vacilla l’ipotesi di un bis per Umberto Buratti, reduce dalla sconfitta delle elezioni amministrative a Forte dei Marmi.