È un voto bipartisan quello che porta Enrico Torrini di Lucca2032 alla presidenza del consiglio comunale. Nella seconda votazione, infatti, per cui servivano i 2/3 dei componenti dell’aula, oltre alla maggioranza che sostiene il primo cittadino, hanno espresso la preferenza per Torrini anche i consiglieri di opposizione.

Una apertura spiegata dal capogruppo Pd, l’ex candidato sindaco Francesco Raspini: “Lo votiamo – ha detto – perché il consigliere Torrini è una persona per bene equilibrata, che ha dimostrato senso delle istituzioni e capacità di ascolto anche per chi non la pensava come lui già nella passata consiliatura. Ci auguriamo lo stesso atteggiamento arrivi dalla maggioranza per la scelta el vicepresidente del Consiglio, in particolare del vicepresidente vicario. E speriamo che questo sia lo stesso spirito con cui andremo a formare le commissioni consiliari”. “Quanto alle commissioni – ha detto ancora – invito il futuro presidente Torrini a fare presto e con lo stesso spirito di collaborazione. Penso a realtà come la commissione partecipazione, ad esempio, di cui si è tanto parlato in campagna elettorale, oltre alla commissione controllo e garanzia che usualmente spetta alla minoranza”. “Il nostro – ha concluso – è un gesto ancor più significativo se si pensa che per revocare eventualmente il presidente servirà la stessa maggioranza che lo ha eletto. Quindi è un momento di grande responsabilità”.

Poi la sfilata del voto segreto che ha visto l’esito scontato dell’elezione all’unanimità dei presenti (30) del consigliere Enrico Torrini alla guida di Palazzo Santini.

“Per me – ha detto il neopresidente del Consiglio – è sempre stato un onore essere consigliere ed è un onore presiedere questa assise. Mi conforta che il consigliere Raspini abbia detto quelle cose che ha detto in sede di dichiarazione di voto: io, infatti, cerco sempre di vedere le cose da tanti punti di vista, mai da un parte sola. Il ruolo di presidente del Consiglio, inoltre, è di per sé super partes, a maggior ragione dopo che le consultazioni si sono concluse con un sostanziale pareggio”.

“Questo è un Consiglio eccellente – ha proseguito non senza emozione – per le persone che lo compongono, dai più giovani a chi ha già fatto politica in Consiglio o in giunta. Credo che un Consiglio di questo livello qui porterà sicuramente ad avere meno litigiosità e più costruttività. E questo magari porterà nel 2027 a vedere un’affluenza più elevata”.

“Voglio ringraziare – ha concluso prima di prendere le redini della seduta – tutti i nomi che sono scritti su quel quadro (indica la tabella dei presidenti del Consiglio voluta da Matteo Garzella, ndr) e che si sono avvicendati su questa poltrona. Voglio ringraziare Francesco Battistini che tanto mi ha insegnato in un quinquennio, se pur da posizioni molto diverse, con la speranza di poterlo incontrare al più presto. Auguro alla giunta e al sindaco un buon lavoro, così come al Consiglio che mi ha permesso di essere qua”.

Sono Silvia Del Greco (Pd) e Luca Pierotti (Fratelli d’Italia) i vicepresidenti del consiglio comunale. Vicepresidente vicario, a conferma dello spirito bipartisan, è l’esponente dem, assente per Covid, che raccoglie 17 voti, mentre Pierotti ne raccoglie 12.