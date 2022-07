Sanità, Legnaioli (Lega): “Il caso del pronto soccorso di Lucca conferma lo stato comatoso della Regione”

“La sanità toscana è alla deriva. Il personale medico fa del suo meglio, al massimo delle possibilità e delle capacità. Ma quando un paziente trascorre due notti e tre giorni su una barella, senza un adeguato posto letto, c’è un problema grosso”.

Così la deputata della Lega Donatella Legnaioli dopo il caso di malasanità che ci è stato segnalato ieri (27 luglio) dalla figlia di un paziente: “Un problema – prosegue – che ha un colpevole, ed è la sanità regionale. Il presidente Giani ha il dovere morale e istituzionale di garantire un’assistenza sanitaria di livello per i cittadini toscani. Una vicenda del genere non è degna di una terra come la Toscana. Il ministro alla salute appuri le responsabilità ed intervenga: i toscani meritano di meglio”.