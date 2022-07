Verso le elezioni, Sicca (FI): “Il nostro l’unico movimento politico moderato serio e valido in cui militare”

Dopo la vittoria del mese scorso alle comunali da parte del centrodestra e alla vigilia di una nuova campagna elettorale importante che vede coinvolto tutto il paese, Giovanni Sicca attuale presidente di Forza Italia Giovani di Lucca interviene sulla situazione politica attuale.

“In un panorama politico confuso e ricco di ‘meteore’ prese da manie di protagonismo, ci tengo a sottolineare l’importanza di Forza Italia in questo momento storico – dice – Abbiamo programmi concreti e persone motivate che girano costantemente il territorio ogni giorno che sono pronte ancora una volta a rimboccarsi le maniche per questa ennesima impresa che dobbiamo necessariamente portare a casa per il bene del nostro paese. Soprattutto per i ragazzi che vogliono impegnarsi attivamente nel mondo della politica, è palese che Forza Italia sia l’unico movimento politico moderato serio e valido da poter scegliere in cui militare. Siamo il partito che dà veramente libertà d’espressione e che non solo pone alla base dei propri programmi l’ascolto delle idee dei giovani, ma punta sempre di più su di loro”.

“La dimostrazione di quanto ho appena detto la possiamo vedere in tutta l’Italia, ma in special modo qui a Lucca – conclude Sicca – Nella nostra realtà locale sono molti i giovani che hanno aderito e che si stanno sempre di più avvicinando al movimento, rendendo il nostro gruppo sempre più numeroso e compatto. Da presidente del partito giovanile sono molto orgoglioso dei miei ragazzi che hanno dimostrato e dimostrano tuttora costantemente un’impegno esemplare per il bene della nostra città e del nostro paese. L’ultima delle nostre ‘fatiche’ è stata contribuire attivamente alle scorse elezioni amministrative, riuscendo a portare anche un nostro rappresentante in consiglio comunale. Adesso che siamo alle porte di delle nuove elezioni politiche, il nostro partito apre le braccia a tutti quei giovani che vogliono avvicinarsi e conoscerci. Abbiamo tra le mani un nuovo appuntamento storico il 25 settembre e non possiamo far decidere agli altri le sorti del nostro paese, tocca a tutti noi”.