Fazzi categorica: “Non mi candido”

Un altro nome si sfila dall’ipotesi candidatura per il parlamento. È quello dell’editrice e presidente dimissionaria di Lucca Crea, Francesca Fazzi.

“Non mi candido – scrive in un post – Anche stamani il mio nome esce su alcuni organi di stampa nella ristretta rosa delle possibili candidature per il rinnovo del parlamento. I nomi circolano, ma per l’aperitivo di mezzogiorno invito a focalizzare un altro argomento”.

Porte chiuse, dunque, all’eventualità di inserimento nel listino del proporzionale per l’imprenditrice che ha corso per le regionali nel 2020.