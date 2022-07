“Degrado in centro storico: le polemiche della destra erano strumentali”. Così il consigliere di Lucca Futura Gabriele Olivati segnala la presenza di erbacce sulla pavimentazione di alcune chiese cittadine, rimandando al mittente le accuse mosse durante la precedente amministrazione.

“L’erba alta in centro storico, ora che la destra è al governo della città, non fa più scandalo – prosegue Olivati -. In questi giorni, nella città dentro le mura è possibile osservare, tra le pietre della pavimentazione, ciuffi di erba cresciuta troppo, in qualche caso con un’altezza considerevole. È un problematica fisiologica, periodicamente rimossa dagli interventi del Comune, e auspichiamo venga risolta anche in questo caso. Per anni però i consiglieri di destra hanno incentrato le loro polemiche parlando di degrado con termini sprezzanti, descrivendo una città a loro dire in pessimo stato, inguardabile per i turisti”.

“Addirittura il consigliere comunale di Casapound, ora assessore, inscenò una pantomima, prodigandosi assieme ai suoi militanti nel togliere personalmente qualche ciuffo di erba, come forma di ‘protesta’. Adesso, ovviamente, queste polemiche spariranno, perché era palesemente una narrazione strumentale. Paradossale è, ad esempio, il caso del nuovo assessore al turismo, che appena nominato, ha cambiato improvvisamente la descrizione di Lucca, facendosi foto con un turisti e parlando di una città bellissima e pronta ad accoglierli – conclude Olivati -. Siamo contenti, quindi, che l’attuale maggioranza abbia realizzato non solo che Lucca è bellissima, ma, gradualmente, dovrà ammettere che lo era anche durante le amministrazioni di centrosinistra”.