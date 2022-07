Summer Festival, per la vendita di panini e bibite sugli spalti Vcs scrive a sindaco e prefetto

Summer Festival, nuove critiche da Vivere il Centro Storico.

“Finora il Summer Festival – dice il comitato – si limitava a organizzare concerti lasciando ai commercianti locali la possibilità di somministrare alimenti e bevande. Quest anno c’è stata una innovazione che ha visto l’organizzazione impegnarsi direttamente nella vendita di birre e panini, sottraendo così introiti importanti a quei locali che, durante i giorni di concerto, non possono ricevere i loro clienti abituali a causa delle limitazioni imposte alla zona. Ovviamente si tratta di una attività perfettamente lecita in piazza Napoleone e che, per quanto ci risulta, è stata ben accetta dalle associazioni di categoria visto che nessuno ha protestato“.

“Abbiamo invece ritenuto di dover segnalare che l’articolo 28 comma i del regolamento di polizia urbana – dice Vcs – vieta di fare uso di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei parchi pubblici, nelle aree verdi ad uso pubblico e che ciò renderebbe impossibile l’attività di vendita, somministrazione e consumo di alcolici sugli spalti delle mura i quali, per l’appunto ai sensi del regolamento vigente, fanno parte dell’area verde”.

’A onor del vero – conclude – ci è stato riferito che in questo periodo l’ex Balilla è area di spettacolo e non più area verde e che pertanto questa zona non è più soggetta al regolamento di polizia urbana. Visto che non siamo riusciti a trovare alcun documento che comprovi tale circostanza abbiamo ritenuto di segnalare il tutto al sindaco e al prefetto evidenziando inoltre che l’articolo 33 del regolamento, basandosi su una legge nazionale, proibirebbe di realizzare iniziative che, attraverso la propria presenza, lo stazionamento o l’occupazione di spazi impedisca, limiti o rechi disturbo ai fruitori dei complessi monumentali e che pertanto la presenza del Summer festival e dei Comics all’ex campo Balilla andrebbe valutata con molta attenzione”.