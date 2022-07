Elezioni politiche, 5 nomi per il Pd Versilia: in lizza Buratti, Maineri e Del Dotto

Cinque nomi dal Pd della Versilia per la corsa alla Camera e al Senato. E’ la rosa di candidature lanciate dalla direzione dem.

In cima alla lista c’è Umberto Buratti, parlamentare uscente, già Sindaco di Forte dei Marmi, con una lunga esperienza anche politica, “che ha avuto la capacità – sottolinea il segretario Riccardo Brocchini -, in questi anni, di essere vicino e di dare adeguata rappresentanza alle esigenze del territorio”. “Per il Pd della Versilia e per il tessuto socio economico della Versilia Umberto – spiega Brocchini – rappresenta da molto tempo un punto di riferimento che si è consolidato e rafforzato durante la sua attuale esperienza parlamentare. La sua ricandidatura è auspicata oltre i confini del nostro partito”.

In lizza, come proposta di candidatura, c’è anche Alessandro Del Dotto, sindaco uscente di Camaiore e vicesegretario del Pd della Versilia, “a cui sono riconosciute, in tutto il nostro territorio, grandi capacità e competenze. Alessandro – sottolinea la segretaria del Pd della Versilia – si è reso disponibile a candidarsi solo nel collegio uninominale della Camera, ritenendo di mettere a disposizione in questo modo, se il partito lo riterrà utile, la sua indubbia forza elettorale, che va oltre i confini del Comune di Camaiore e che è ben testimoniata anche dal recente, storico, risultato alle elezioni amministrative del suo Comune”.

In ballo c’è anche Federica Maineri, presidente dell’assemblea territoriale del Pd della Versilia, già vicesindaco di Viareggio e assessore provinciale, “che ha sempre fatto vivere, anche in frangenti difficili, con competenza politica e amministrativa – spiega la segreteria del Pd -, coerenza e forza i valori che caratterizzano la nostra comune identità; Federica ha anche importanti ed utili legami nella provincia di Massa e Carrara”.

Infine ci sono Anna Graziani, assessore del Comune di Camaiore, da anni impegnata nel partito e da amministratore, con risultati nettamente positivi, nel campo delle politiche socio – sanitarie e Agnese Marchetti, consigliere comunale e già assessore all’Ambiente nel Comune di Massarosa, “con una significativa esperienza politica, particolarmente impegnata sui temi ambientali”.