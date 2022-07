Lega, l’obiettivo è esprimere il candidato all’uninominale della Camera per Lucca: entro domani i nomi

Lega, ultime ore per le candidature a Camera e Senato.

Sarà un’ampia consultazione fra gli iscritti, infatti, a far emergere la rosa di nomi del partito del Carroccio fra i quali scegliere i candidati alle prossime elezioni, sia nei collegi uninominali sia in quelli proporzionali.

Il partito a livello nazionale, infatti, ha scritto a tutti coloro che possiedono la tessera invitandoli a presentare la propria candidatura entro le 23,59 di domani (1 agosto). Alla comunicazione andrà allegato un curriculum vitae in cui emergano competenze e professionalità.

Le liste saranno sottoposte al partito a livello provinciale che sulle stesse effettuerà l’opportuna scrematura prima di restituire una rosa di nomi soppesata e bilanciata per competenze e rappresentanza territoriale al partito nazionale che, a partire da tali nomi, riempirà le caselle necessarie.

Ma a cosa ambisce la Lega nei collegi in cui è ricompreso il comune di Lucca? Considerando che è assai probabile la riconferma dei candidati uscenti a Camera e Senato, con Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia per il collegio uninominale della Camera Versilia – Massa e Massimo Mallegni per il collegio uninominale del Senato con Lucca, Versilia, Massa ma anche Prato e Pistoia, la Lega potrebbe rivendicare per sé il collegio della Camera che comprende Lucca, la Piana, la Valle del Serchio e la Valdinievole.

Ecco che allora per l’uninominale potrebbe rispuntare il nome di Luca Leone, già assessore delle giunte Fazzi e Favilla, a lungo in predicato come possibile candidato sindaco di centrodestra a Lucca ed attualmente capo di gabinetto del sindaco di Pisa. Altri possibili nomi della lista, magari destinati ai listini del proporzionale potrebbero essere quelli di Massimiliano Baldini, segretario comunale di Viareggio e di Francesco Fagni, consigliere comunale di Altopascio, ma non mancano i possibili outsider da tutta la provincia di Lucca. Anche se la recente vittoria nel territorio del Comune di Lucca e la forte rappresentatività della Lega nei consigli di Altopascio e Capannori farebbe pendere l’ago della bilancia verso la richiesta di maggiore rappresentatività per il territorio della Piana di Lucca.

Solo poche ore e il quadro sarà più chiaro. E i nomi saranno ufficiali.