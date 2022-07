Polemiche dall’opposizione, i capigruppi di maggioranza: “Non cambieremo Lucca in dieci giorni”

I capigruppo della nuova maggioranza intervengono sulle polemiche sollevate dall’opposizione: “Lo affermiamo subito e con serenità: non cambieremo Lucca in dieci giorni. Lo faremo progressivamente, un passo alla volta, ma rassicuriamo che non faremo tutto gli ultimi mesi di mandato, prima della campagna elettorale, come siamo stati abituati ultimamente”.

Nella nota congiunta dei capigruppo – Elvio Cecchini (Lista civile), Lorenzo Del Barga (Difendere Lucca), Alessandro Di Vito (Forza Italia), Lido Fava (Fratelli d’Italia), Armando Pasquinelli (Lega) e Stefano Pierini (Lucca 2032) – si fa riferimento alle polemiche sollevate dai banchi dell’opposizione: “Dai telefoni alla manutenzione ordinaria, dalla pulizia alla raccolta rifiuti, a come la maggioranza intenda presentare Lucca ai turisti, il centrosinistra non ha perso occasione per attaccare subito la nuova giunta, insediata da pochi giorni e trovatasi fra l’altro alle prese con emergenze di un certo rilievo”.

“Non chiediamo all’opposizione di non fare il proprio lavoro – continua la nota – ma ci aspettavamo il rispetto dei tempi tecnici necessari ad una maggioranza per insediarsi. Le polemiche piuttosto futili sollevate sin dai primi giorni prevalgono invece sulla critica ragionata, che infatti in questa fase iniziale non potrebbe che investire quanto lasciato dalla precedente amministrazione”.

“Ci auguriamo che le imminenti elezioni politiche – concludono i capigruppo – non diventino per il centrosinistra l’occasione per un terzo tempo di campagna elettorale. I lucchesi hanno espresso chiaramente con il voto come non intendano premiare la polemica ad ogni costo, la strumentalizzazione e la criminalizzazione dell’avversario. La maggioranza intende proseguire sulla strada tracciata da questa maturità”.