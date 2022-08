Nasce il comitato paesano di San Pietro a Vico: plauso da Azione

Il 26 luglio è un giorno importante per gli abitanti di San Pietro a Vico: è nato, infatti, il comitato paesano di San Pietro a Vico, il primo di tutta la storia del paese.

Azione si è dimostrata molto vicina alla frazione anche in campagna elettorale e accoglie con favore la nascita di un comitato paesano.

“Siamo venuti a conoscenza della costituzione del comitato paesano di San Pietro a Vico – afferma il segretario provinciale di Azione per la provincia di Lucca, Giordano Ballini – e ci congratuliamo con tutti i suoi abitanti. Da sempre il nostro partito sostiene ed incentiva le forme di aggregazione dei cittadini che si pongono come obiettivo la partecipazione democratica, la coesione, lo sviluppo della personalità e del territorio, nel rispetto dei principi di uguaglianza, giustizia e solidarietà. Queste sono le basi di Azione e della nostra Repubblica. Gli abitanti di San Pietro a Vico vogliono che il loro paese sia considerato e valorizzato e che non diventi totalmente zona industriale, ma vengano difese le sue origini. Durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative, Azione ha sempre mostrato la sua vicinanza al paese di San Pietro a Vico, così come a tutte le frazioni di Lucca, ognuna con le sue peculiarità, e certamente non smetterà di farlo ora. Incentivare il libero associazionismo, improntato a valori democratici e di rispetto reciproco, è fondamentale per rendere i cittadini consapevoli dei loro diritti, ma anche dei loro doveri. La politica deve essere al fianco dell’individuo, sia come singolo, sia all’interno di ogni formazione sociale: nessuno deve sentirsi escluso perché siamo una comunità e la difesa del bene comune deve essere la nostra stella cometa. Questo è l’unico modo per ridare credibilità alla politica”.

“Oggi Lucca ha una nuova amministrazione che si è detta vicina alle necessità e ai problemi dei paesi e dei quartieri – dice ancora Ballini – Saremo attenti affinché ci sia un’effettiva considerazione alle necessità e in tal caso collaborativi e attivi per il bene della cittadinanza, ma vigili affinché le buone intenzioni della campagna elettorale non vengano meno. Capiremo presto se gli attuali amministratori comunali saranno disponibili all’ascolto ed alla risoluzione dei problemi. Ad ogni modo, Azione c’è e ci sarà sempre per le città e per i cittadini. A nome mio e di tutta Azione – provincia di Lucca, un augurio di buon lavoro a questi paesani volenterosi, coraggiosi e che, nonostante tutto, credono ancora nell’impegno civile e nel senso di comunità. La porta di Azione sarà sempre aperta”.