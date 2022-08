Torna a Gallicano la Festa de l’Unità: quattro giorni di dibattiti, musica e buona cucina

Dibattiti, interviste, musica, ballo, tombola e giochi per bambini. Il tutto accompagnato da un’ottima cucina, con menù di terra e mare, aperta ogni sera a partire dalle 20. Torna, dopo due anni di stop per l’emergenza sanitaria, la Festa de l’Unità organizzata dal Pd di Barga, Coreglia e Gallicano insieme ai Giovani Democratici della Valle del Serchio, che si terrà agli impianti sportivi di Gallicano da giovedì 4 a domenica 7 agosto.

La Festa de l’Unità 2022 sarà una quattro giorni ricca di iniziative dedicate ai grandi e ai più piccoli, con ospiti del panorama musicale e politico nostrano, chiamati a dialogare insieme al pubblico su temi di grande attualità, nello spirito informale e cordiale che da sempre contraddistingue questo appuntamento così atteso in casa dem. Un appuntamento che quest’anno, alla vigilia delle prime elezioni politiche in autunno della storia repubblicana, si preannuncia come l’occasione perfetta per ‘scaldare i motori’ prima dell’avvio ufficiale di campagna elettorale. Proprio come ha voluto il segretario del Pd nazionale, Enrico Letta, convinto della necessaria ripartenza dai territori.

Si parte questo giovedì (4 agosto) alle 18 con la corsa di abilità in bicicletta per bambine e bambini del Trofeo Albano Guidi, seguita alle 21 dall’incontro con il presidente della giunta regionale Eugenio Giani coordinato dal consigliere regionale Mario Puppa. Da non perdere alle 21,30 musica e balli con l’orchestra New Combination 79. Piatto consigliato dallo chef: riso di mare.

Venerdì (5 agosto) alle 21 sarà protagonista il dibattito Cannabis: meglio legale! Che vedrà la partecipazione della consigliera regionale Valentina Mercanti e del rappresentante dell’associazione Meglio Legale Pierluigi Gagliardi. A seguire musica con il gruppo Baldacci. Piatto consigliato dallo chef: cacciucco.

Si chiama La voce dei territori l’incontro che si terrà sabato (6 agosto) alle 21. Parteciperanno i sindaci di Barga, Caterina Campani, di San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani, di Capannori, Luca Menesini e di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi. Coordina Patrizio Andreuccetti. A seguire musica e ballo con l’orchestra spettacolo di Sonia Borghesi. Piatto consigliato dallo chef: paella.

Serata di chiusura domenica (7 agosto) alle 21 con i saluti a volontari ed ospiti della Festa de l’Unità 2022. Sul palco il senatore Andrea Marcucci, seguito alle 21,30 dallo spettacolo con il Gruppo Koala del Judo Club di Fornaci di Barga e la musica de Lo Stato dell’Arte – Varietà. Piatto consigliato dallo chef: riso di mare.

Oltre ai piatti consigliati, sarà possibile cenare con frittura di pesce, grigliata di carne, tranci di pesce spada alla griglia e tante altre specialità, disponibili tutte le sere a partire dalle 20 agli stand gastronomici. La festa dispone inoltre di ampi spazi coperti che renderanno operativi gli stand anche in caso di pioggia.

La Festa de l’Unità di Gallicano 2022 è organizzata con il contributo di UnipolSai, Cdl Iride, Saver Imbarcazioni e 50 anni con voi. L’ingresso è libero.