Fratelli d’Italia spinge sulle infrastrutture: “Assi viari e raddoppio ferrovia sono una priorità”

“Alla luce delle polemiche delle associazioni ambientaliste e del dibattito che si è sviluppato sulle infrastrutture, ribadiamo come sia prioritaria la realizzazione di infrastrutture come gli assi viari, ma anche il doppio binario della ferrovia Lucca-Firenze, il Ponte sul Serchio, l’asse suburbano. Come coalizione di centrodestra lo sviluppo infrastrutturale è una delle priorità della nostra agenda per garantire sviluppo e competitività del territorio e delle imprese. Ora che siamo il governo della città, ci faremo promotori per facilitare un incontro tra la struttura commissariale per gli assi viari ed il sindaco Pardini”. Lo annunciano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, ed il coordinatore comunale Fdi Marco Martinelli.

“Gli assi viari, come le altre opere infrastrutturali – sottolineano Fantozzi e Martinelli – sono importanti e fondamentali per liberare il traffico dalla circonvallazione e consentire migliori collegamenti con la città di Lucca, in modo da incrementare e facilitare sempre di più il turismo e, al tempo stesso, permettere alle imprese di essere più competitive sul mercato e liberarsi di quei gap infrastrutturali che frenano lo sviluppo del territorio”.