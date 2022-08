Centrodestra toscano unito verso il voto: “Porteremo i migliori in Parlamento”

I coordinatori regionali del centrodestra della Toscana si sono incontrati anche oggi e hanno confermato la loro alleanza in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo.

“Il nostro sodalizio politico non è un’alleanza elettorale – avvertono Rossi, Lolini e Mallegni – il centrodestra è assieme da oltre 25 e in Toscana governa decine di comuni e la maggioranza dei capoluoghi di provincia”. Il confronto tra i tre responsabili regionali è stato costruttivo e con “l’obiettivo – si spiega – di proporre ai cittadini toscani i migliori candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre”.

“I nostri obiettivi – dichiarano Rossi, Lolini e Mallegni – sono sempre gli stessi, assicurare competenza, credibilità e esperienza per dare all’Italia una maggioranza coesa in grado di risolvere i reali problemi delle famiglie e delle imprese. Il centrodestra toscano ha l’obiettivo di portare in Parlamento i migliori, partendo dalle esperienze maturate nella legislatura appena conclusa e valorizzando gli amministratori locali che sono la risorsa più importante che abbiamo. Già nei prossimi giorni in Toscana si aprirà la vera e propria campagna elettorale nell’attesa della definizione completa delle liste”.