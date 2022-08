Sinistra con punta sulla partecipazione: incontri pubblici per condividere l’impegno in Consiglio

“Partecipare per costruire l’alternativa”. E’ l’invito che Sinistra con Lucca – Sinistra civica ecologista lancia, come metodo, per il percorso al Comune di Lucca, dopo il risultato delle elezioni del giugno scorso.

Nel concreto il gruppo, che nell’assise di Palazzo Santini esprime il consigliere Daniele Bianucci si assume l’impegno di condividere insieme, con apposite preconsiliari aperte e partecipate, i principali passaggi amministrativi di opposizione. A partire dal primo appuntamento di rilievo della nuova amministrazione: la presentazione, da parte del sindaco Pardini, delle linee di mandato per il quinquennio appena partito.

Per condividere la posizione da tenere in merito, Sinistra con Lucca – Sinistra civica ecologista organizza appunto un incontro pubblico, aperto anche al contributo delle parti sociali, in programma sabato prossimo (6 agosto) alle 10 nell’auditorium della Cgil a Sant’Anna, in via Gaetano Luporini 1115.

“In questi primi giorni di agosto il sindaco Pardini, così come previsto dallo statuto comunale, presenterà in Consiglio le linee di mandato: un documento importante, perché è il manifesto programmatico dei prossimi cinque anni – spiega Daniele Bianucci – Tutti i gruppi consiliari, compreso il nostro, saranno chiamati ad esprimersi. Per condividere insieme la nostra posizione, che auspichiamo essere capace di rilanciare, nel merito, in particolare sui temi a noi più cari (lotta ai cambiamenti climatici, promozione dei diritti sociali e civili, equità fiscale, salvaguardia della sanità e della scuola pubbliche e dei beni comuni, mobilità sostenibile, cura del territorio, cultura e turismo di qualità), organizziamo un momento di confronto aperto anche alle parti sociali. L’invito è ad essere presenti e a coinvolgere ogni persona pensate possa essere interessata”.

“Desideriamo puntare sulla partecipazione, appunto, come metodo di costruzione di un’alternativa che non si limiti ad mero controcanto delle scelte amministrative della destra – continua Bianucci – Il nostro, infatti, vuole essere un percorso di studio, approfondimento, presenza sul territorio, confronto: capace di fornire un contributo, sempre nel merito, ed esprimere una diversità che sappia rilanciare in modo propositivo un modo differente di intendere l’impegno civico e politico, nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

Per ulteriori informazioni, si può inviare una mail a sinistracon@gmail.com.