Marcello Pera incontra il sindaco Mario Pardini a Palazzo Orsetti

Non è stata soltanto una visita istituzionale ma soprattutto l’occasione di un confronto fra amici sui temi della politica locale e non solo. Il presidente emerito del Senato, Marcello Pera, si è recato stamani (5 agosto) a Palazzo Orsetti per incontrare il sindaco Mario Pardini, la cui candidatura a primo cittadino Marcello Pera aveva fortemente sostenuto.

“E’ sempre un grande piacere – ha detto Pardini – confrontarsi con una figura politica di tale spessore”.