Baccini (Iv): “Gli elettori sostengano la battaglia di Renzi per la democrazia”

“L’eterno feroce scontro in Italia fra destra e sinistra ha portato negli ultimi vent’anni a decine di governi e alla paralisi dello Stato”. Comincia così l’appello al voto per Italia Viva del coordinatore di Lucca, Alberto Baccini.

“Destra e sinistra in Italia – prosegue Baccini nella sua analisi – sono solo dei cartelli elettorali, con poche affinità fra le forze che li compongono, tesi unicamente al raccogliere quanti più eletti possibile. Negli ultimi venti anni chi ha vinto le elezioni, destra o sinistra che sia, mai hanno governato più di due anni. Le contraddizioni di raggruppamenti elettorali messi assieme solo per sete di potere mai hanno dato governi stabili e duraturi”.

“Occorre – afferma – battere questo duopolio raffazzonato e di facciata e far crescere un terzo polo, riformista e liberale, al centro della politica italiana per far funzionare le istituzioni e risolvere il problema delle riforme e di una gestione efficiente della cosa pubblica. Matteo Renzi da solo sta facendo questa battaglia di civiltà e di progresso, abbiamo bisogno che tu ci dia un aiuto attivo per riuscirci. Italia Viva chiede ad ogni cittadino che ragioni con la testa, ad ogni italiano responsabile e giudizioso di darci una mano, di dare un sostegno a Matteo Renzi impegnato in questa difficile battaglia di democrazia. Il Pd e Letta vogliono battere una destra antieuropea con un’armata Brancaleone elettorale, con tutti dentro, angeli e diavoli, mettendo assieme Fratoianni, Calenda, Di Maio, la Bonino e la Gelmini. Anche se la sinistra vincesse con questa accozzaglia politica mai potrebbe governare. Solo politiche coraggiose, chiare, nette, sui principali temi economici, sulla guerra, sulla pandemia, sul lavoro, sulla transizione ecologica possono convincere i milioni di Italiani che non si recano più da tempo alle urne a tornare a votare e a sbarrare la strada ad un governo di destra, antieuropeo”.

“Chiediamo a tutti – prosegue Baccini – di scendere in campo a difesa del pluralismo e di un governo efficiente con Draghi ancora a guidarlo, con un forte centro liberale e riformatore, che condizioni i due poli contrapposti messi assieme solo per avere più parlamentari e non per un disegno compiuto sul futuro degli Italiani. Ti chiediamo di andare sul sito www.italiaviva.it, e aderire al progetto Dammi il cinque, con Renzi per l’agenda Draghi. Quello a Italia viva di fatto è l’unico voto veramente libero”.