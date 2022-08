Sì alla revisione del piano operativo, no all’idea dei parcheggi interrati vicini alle Mura.

E’ la posizione di Europa Verde – Verdi Lucca dopo l’illustrazione delle linee programmatiche di mandato da parte del sindaco, ieri sera (5 agosto) in consiglio comunale.

Foto 2 di 2



“Come Europa Verde Verdi Lucca – scrivono Luca Fidia Pardini e Marta Glenda Lugano – concordiamo con l’intenzione del sindaco Mario Pardini di rivedere l’essenza del piano operativo del Comune di Lucca, che conteneva diverse criticità come evidenziato dalle venti osservazioni che abbiamo presentato in primavera in collaborazione con i comitati di S. Anna e di S. Concordio. Su queste osservazioni, che mirano ad evitare ulteriore consumo di suolo e a destinare immobili abbandonati ad attività utili per la cittadinanza (vedi le ex officine Lenzi come contenitore per gli stand dei Games di Lucca Comics & Games, localizzazione che eviterebbe di costruire ogni volta la controversa tensostruttura al Campo Balilla), saremo molto attenti e disposti ad ulteriori confronti”.

“A livello di opere pubbliche quello che stona fortissimamente è l’intenzione di realizzare nuovi parcheggi interrati – proseguono -. Facciamo presente che esistono già due parcheggi intorno alle Mura attualmente sottoutilizzati, il parcheggio Carducci e il parcheggio Palatucci: logica vuole che si trovi una modalità che permetta di usufruire di questi parcheggi già esistenti, piuttosto che tirare fuori un costosissimo progetto di parcheggio interrato che, ricordiamo, è comunque consumo di suolo dato che il suolo viene comunque impermeabilizzato anche se non nell’immediata superficie. Se poi la localizzazione dovesse essere Piazzale Risorgimento, come ipotizzato dal Sindaco nella recente campagna elettorale, ci preoccupa non poco la sorte dei mastodontici alberi presenti in zona. Data la dichiarata sensibilità ambientale della coalizione di destra, molto veemente nelle critiche all’amministrazione Tambellini in proposito, ci aspetteremmo che questo aspetto venisse tenuto in gran conto”.

“I modi per incentivare l’uso dei parcheggi Carducci e Palatucci ci sarebbero – sostengono -, eventualmente con l’adozione di pedaggi agevolati, una certa quota di parcheggi gratuiti destinati ai residenti nelle vicinanze e navette di collegamento frequenti e gratuite per residenti in centro e persone a mobilità ridotta. Accanto a queste soluzioni, sarebbe poi importante la realizzazione di parcheggi scambiatori più lontani dal centro e sempre ben serviti dalle navette anche in orario notturno per decongestionare la Circonvallazione e le strade limitrofe, altro obiettivo dichiarato in pompa magna dal Sindaco Mario Pardini. A tal proposito infatti, ci permettiamo di ribadire che la stragrande maggioranza del traffico intorno al centro storico, come rilevato dall’inchiesta pubblica sul sistema tangenziale di Lucca del 2014, riguarda il traffico leggero (traffico di mezzi pesanti quantificato al 3,6% del totale). Le soluzioni ci sono, ma per trovarle e applicarle è importante “pensare fuori dalla scatola”, in modo lungimirante, sempre con un occhio ai reali bisogni della cittadinanza e al riequilibrio degli ecosistemi urbani e non”.