Martini (Pd): “Mercato di Pulìa, andare avanti con la riqualificazione”

Mercato di Pulia e necessità di proseguire con il percorso di adeguamento e sistemazione intrapreso dalla scorsa amministrazione comunale. È questo il senso dell’intervento promosso dalla consigliera comunale del Partito Democratico, Chiara Martini, ieri sera (5 agosto), durante la seduta consiliare.

“È notizia di pochi giorni fa – spiega – l’atto dell’attuale giunta per prorogare le concessioni agli operatori del mercato di Pulia. Una scelta che ritengo importante, ma che, a questo punto, deve essere seguita da tutti gli atti necessari per adeguare e sistemare, in modo da dare agli operatori presenti un futuro e una programmazione più certi. Questo percorso era stato avviato dalla precedente amministrazione: su quell’area ci sono progetti di rilancio e iter avviati per intervenire sulla struttura. Mi auguro che vengano presi al più presto i provvedimenti necessari: per farlo occorre che l’intervento di sistemazione dell’immobile di Pulia sia inserito nel prossimo piano triennale delle opere pubbliche”.